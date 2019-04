250 kinderen leven zich uit op zwemfeestje Ben Conaerts

03 april 2019

19u29 0 Hemiksem Vandaag was het nog eens groot feest in het gemeentelijk zwembad. De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseerde er opnieuw een geweldige poolparty.

Om een deftig zwemfeestje te bouwen, is zwemwater alleen natuurlijk niet genoeg. Dé attractie van de dag was de gigantische stormbaan die voor de gelegenheid op het water in het zwembad was gelegd. Ongeveer 250 kinderen kwamen zich tussen 14 en 18 uur op de indrukwekkende opblaasbare constructie uitleven. Daarna werden de lichten van het bad gedimd en mocht DJ Bience een heuse zwemfuif in gang steken.

Het zwemfeest werd opnieuw georganiseerd door de gemeentelijke dienst vrije tijd. Het evenement is in eerste instantie bedoeld om jongere bezoekers ook buiten de schooluren op een laagdrempelige manier naar het zwembad te krijgen.

Het zwembad is drie dagen per week publiek toegankelijk: op woensdag van 12 tot 20.25 uur en op donderdag en vrijdag van 12 tot 14 uur. Je betaalt als inwoner van Hemiksem telkens 2 euro per zwembeurt. Niet-inwoners betalen 3 euro.