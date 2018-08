"Zo'n evenement hadden we nodig" FEESTMARKT HEMIX FIËSTA ZORGT VOOR ZUIDERSE SFEREN BEN CONAERTS

13 augustus 2018

02u32 0 Hemiksem Een mooi zonnetje, een zwoel sfeertje en een flinke dosis flamenco: de eerste editie van Hemix Fiësta bezorgde Hemiksem gisteren een collectief vakantiegevoel. Zowel bij de organisatie als bij de deelnemende handelaars blikt men uiterst tevreden terug. "Dit had onze gemeente nodig."

Sinds het verdwijnen van Casa Blanca moest Hemiksem het stellen zonder een groot zomerevenement. Hoog tijd, dacht men bij de lokale middenstandsraad om dan maar zelf iets uit de grond te stampen. De koppen werden bij elkaar gestoken en de voorbereidingen werden getroffen. Het resultaat: de eerste editie van Hemix Fiësta, een gratis feestmarkt die een vijftiental lokale middenstanders bij elkaar bracht op en rond de Gemeenteplaats. Zij boden niet alleen drankjes en hapjes aan, maar ook een heleboel informatie.





Zoals het kraampje van de groepspraktijk Mercuria, waar bezoekers een suikertest konden doen. "Iedereen mag raden hoeveel suikerklontjes er bijvoorbeeld in een blikje fruitsap of in een reep chocolade zit", legt diëtiste Britt Van de Voorde uit. "De resultaten zijn voor veel mensen erg verrassend. Wie deelneemt, maakt bovendien kans op een geschenkbon. Ik zie deze feestmarkt als een mooie kans om deel uit te maken van het lokale gebeuren en ons netwerk uit te breiden. Als er een tweede editie komt, doe ik graag opnieuw mee. Misschien dat ik dan ook een gezonde snack zal voorzien."





Snoepen

Wie wilde snoepen, kon daarvoor terecht aan het kraampje van de vzw Villa Max. Daar werden pannenkoeken en chocolademousse verkocht. De opbrengst gebruikt de vzw om gezinnen met zieke kinderen een week op reis te kunnen laten gaan. "Ik ben heel tevreden met de opkomst", zegt Marleen Arnouts. "Op enkele uren tijd is al vijf liter pannenkoekendeeg opgebruikt. Het is duidelijk dat Hemiksem echt nood had aan een zomerevenement als dit. Het zou mooi zijn als het aantal kraampjes de komende jaren nog verder wordt uitgebreid."





Hele zomerpakket

Naast de feestmarkt waren er gisteren ook een heleboel dans- en muziekoptredens voorzien. De passage van enkele flamencodansers en -danseressen zorgde in combinatie met het zonnige weertje voor een heus vakantiegevoel. "We hebben het hele zomerpakket besteld", lacht Peter Vereycken, uitbater van café De Witte. "We kunnen terugblikken op een heel geslaagd weekend. Voor het eerst hebben we met de drie lokale cafés - De Witte, Het Welzijn en 't Dorp - samengewerkt en dat is goed verlopen. Ik ben zeker vragende partij om Hemix Fiësta volgend jaar nog eens over te doen."





Ook bij de organisatoren van de lokale middenstandsraad zijn er niets dan tevreden reacties te horen. "We wilden iets organiseren dat Hemiksem opnieuw wat deed leven en dat de mensen bij elkaar bracht", zegt voorzitter Maya De Keuster. "Als je ziet dat hier vandaag misschien wel 700 man is langsgekomen, dan denk ik dat we in dat opzet zijn geslaagd."