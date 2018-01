"We zijn elkaars grootste supporter" BROERS MATTHIAS, ROBIN EN VINCENT CASSE VERKOZEN TOT EREBURGERS BEN CONAERTS

Robin, Matthias en Jeroen dragen hun inmiddels gestopte broer Vincent Casse op handen. Hemiksem Judoka Matthias Casse (20), acrogymnast Robin Casse (18) en voormalig acrogymnast Vincent Casse (23) zijn de drie nieuwe ereburgers van Hemiksem. Na talloze gouden, zilveren en bronzen medailles is het voor de drie broers een nieuwe parel aan de kroon. "Dit is een heel mooie erkenning."

Hemiksem heeft er in één klap drie nieuwe ereburgers bij: sportkampioenen Matthias, Robin en Vincent Casse. De drie broers treden daarmee in de voetsporen van atlete Ingrid Verbruggen en Olympisch wielerkampioen Roger Ilegems. "Het is zeker een heel mooie erkenning", zegt het drietal. "Het is een teken dat er hier in Hemiksem aan ons gedacht wordt en dat onze prestaties gewaardeerd worden."





Drie broers die alle drie hoge ogen gooien in hun sport: het is iets wat je niet alle dagen ziet. "Ik weet niet of het een kwestie is van goede genen", zegt Vincent. "Onze ouders hebben nooit aan sport gedaan, toch niet op competitief niveau. Ik denk dat we elkaar onderling steeds hebben aangemoedigd en hebben gemotiveerd. Er is tussen ons altijd een gezonde concurrentie geweest. Je probeert de prestaties van je broers steeds te evenaren of te verbeteren. Maar eens de wedstrijd begint, zijn we elkaars grootste supporter."





Palmares

Zondag, tijdens de nieuwjaarsdrink van de gemeente, werden de nieuwe ereburgers officieel voorgesteld. De drie broers kunnen ondanks hun jonge leeftijd al een erg fraai palmares voorleggen. Vincent werd Europees kampioen en vicewereldkampioen in de acrogymnastiek. Robin behaalde, eveneens in het acro, twee zilveren en een gouden medaille op het Europees kampioenschap en een bronzen medaille op de World Games. Matthias is dé Belgische judobelofte van het moment en kroonde zich vorig jaar tot wereldkampioen bij de junioren. Een prestatie die hem, sinds Johan Laats in 1986, geen Belgische mannelijke judoka meer had voorgedaan.





"Voor mij wordt 2018 een belangrijk jaar", vertelt Matthias. "Ik ben nu geen junior meer, maar senior, en dus moet het echte werk gaan beginnen. Het Europees kampioenschap in Israël in april wordt mijn eerste grote doel. Daarna ga ik toewerken naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Ik train samen met Dirk Van Tichelt, die in 2016 Olympisch brons heeft behaald. Hij geeft veel van zijn ervaring door aan mij."





Acro

Voor Robin staat 2018 in het teken van het wereldkampioenschap acro. Daar wil hij, samen met zijn turnpartner Kilian Goffaux, hoge ogen gooien. "Het WK vindt dit jaar plaats in de Lotto Arena in Antwerpen, voor eigen volk dus. Dat wordt heel speciaal. Een medaille behoort zeker tot de mogelijkheden."





Het zou voor het duo een afscheid in schoonheid kunnen worden, want mogelijk houdt Robin er na dit seizoen mee op. "Of we nog verder kunnen, zal afhangen van de groei van Kilian. Hij weegt nu 52 kg, maar als daar nog wat bijkomt, zal het moeilijk worden. Met een nieuwe partner opnieuw vanaf nul beginnen, zie ik sowieso niet zitten", zegt Robin.





Het is een van de redenen waarom Vincent eerder al gestopt is als acrogymnast. "Mijn turnpartner en ik zaten op onze limiet", legt hij uit. "We hadden alles al gedaan wat we konden doen. Nu ga ik nog regelmatig lopen en doe ik aan krachttraining op mezelf. Soms mis ik het wedstrijdelement wel, maar je moet heel veel opofferingen maken om te kunnen trainen."





Opvallend: Robin, Matthias en Vincent hebben nog een vierde sportieve broer. Jeroen (19) is net als Matthias actief in het judo en heeft daar ook al flink wat eremetaal weten te verzamelen. Alleen heeft hij naar eigen zeggen niet de drive van zijn broers. "Maar ik gun hen het ereburgerschap van harte. Als je ziet wat voor prestaties ze de voorbije jaren hebben geleverd, dan verdienen ze dit echt. Ik ben ontzettend trots op hen."