"Voor mij pintje en een tegeltje a.u.b." CAFÉ DE WITTE LAAT KLANTEN ZELF HET PLAFOND VERFRAAIEN BEN CONAERTS

10 augustus 2018

02u36 0 Hemiksem De prijs voor het meest originele plafond van de regio? Die zou waarschijnlijk te beurt vallen aan café De Witte in Hemiksem. Uitbater Peter Vereycken geeft zijn klanten de kans om zélf met de plafondtegels aan de slag te gaan. "Véél goedkoper dan schilderen."

Toen Peter Vereycken in oktober vorig jaar café De Witte op de Gemeenteplaats overnam, hoefde hij niet te veel te veranderen. Het café draaide op volle toeren en het interieur kon na een laagje verf gerust nog enkele jaren mee. Op één uitzondering na dan: het aartslelijke, geelbruine plafond. Dat moest zo snel mogelijk aangepakt worden.





"Vooral mijn echtgenote was niet te spreken over het plafond", zegt Peter. "Eerst dachten we het gewoon helemaal wit te schilderen, maar dat bleek praktisch nogal moeilijk. Langzaam maar zeker gingen de stamgasten met ons meedenken en ontstond het idee om de plafondtegels door de klanten zelf onder handen te laten nemen."





Geïnteresseerden krijgen een plafondtegel mee naar huis en kunnen daarmee hun gang gaan. Een deadline is er niet. Sommige klanten brengen hun tegel al na twee dagen terug. Anderen wachten ruim twee weken voor ze ons het resultaat durven tonen. "Maar we zijn zeker tevreden met het werk dat al geleverd is. Dit is véél goedkoper dan schilderen", lacht de cafébaas.





Intussen hebben er al zo'n dertigtal plafondtegels een kleurtje gekregen. Daaronder zitten heel wat artistieke parels, zoals een indrukwekkende zwart-wittekening met allerlei fantasierijke figuren. "Gemaakt door de dochter van een klant", zegt Peter. "Ze is er liefst twaalf uur aan bezig geweest. Ze heeft de tegel eerst wit geschilderd en is er dan met zwarte stift op beginnen tekenen."





Een echte Meyvis

Ook meteen in het oog springend: een 3D-tekening en een tekening van een oog. "Dat laatste is een werk van een stamgast die inmiddels naar Noorwegen is verhuisd. In zijn tekening heeft hij heel wat facetten van zijn eigen persoonlijkheid verwerkt. Ik vind het zelf een van de knapste werken dat hier hangt."





Vlak achter de toog hangt ook nog een plafondtegel die is bewerkt door de bekende Hemiksemse kunstenaar Zjos Meyvis. "Inderdaad, een echte Meyvis", glundert Peter. "Hij heeft een landschap in 3D gemaakt. Ik heb hier zelfs twéé Meyvissen hangen. Zijn zoon Jenne Meyvis (schepen voor Groen in Hemiksem en cartoonist, red.) heeft ook een bijdrage geleverd."





Naar schatting zijn er nog honderd plafondtegels over die aangepakt kunnen worden. Iedereen die zich creatief wil uitleven, mag zijn gang gaan. "Het niveau lijkt hoger te worden, maar elk werk - ook van kinderen - heeft hier zijn plaats. Je kan het café haast niet meer binnenkomen zonder eerst naar boven te kijken. Iedereen is benieuwd om te weten of er een nieuwe tekening of schilderij is bijgekomen."