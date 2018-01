"Of de winkel, of m'n gezondheid" UITBAATSTER SLUIT 'FRUI VITA' NA DOKTERSADVIES BEN CONAERTS

02u38 0 BDF Uitbaatster Terry moet eind deze maand haar zaak sluiten door gezondheidsproblemen. Hemiksem De Hemiksemse bierenspeciaalzaak Frui Vita sluit eind deze maand de deuren. Zaakvoerster Terry 't Syen (52) kampt met gezondheidsproblemen en moet op doktersadvies stoppen. "Dit is met enorm veel pijn in het hart. Het is mijn kindje waar ik afscheid van moet nemen."

De bekende bierenspeciaalzaak Frui Vita (Latijn voor 'geniet van het leven, red.), in de Karel De Backerstraat, is aan haar laatste weken bezig. Zaakvoerster Terry 't Syen zal op zondag 28 januari de deuren dichtdoen. Niet omdat ze het wil, maar omdat ze moet. Op doktersadvies.





Fybromyalgie

"Mijn gezondheid speelt me al lang parten", zegt ze. "Kort na de opening van mijn winkel, intussen al vier jaar geleden, heb ik te horen gekregen dat ik aan fybromyalgie lijd. Daardoor krijg ik te maken met chronische pijn en spierstijfheid. Er bestaat geen enkel geneesmiddel voor op dit moment. Het enige wat je kan doen, is pijnstillers nemen." Twee jaar geleden werd er bij haar ook longemfyseem vastgesteld. "Ik zit op dit moment in fase drie, de op een na ergste fase", vertelt ze. "Het zuurstofgehalte in mijn lichaam is maar 32 procent. Mijn lichaam pakt niet genoeg zuurstof op, wat een negatief effect heeft op mijn spieren en organen. Mijn longarts probeert het nu stabiel te houden, maar het is progressief. Vroeg of laat zal ik dus wel degelijk in fase vier terechtkomen. Momenteel heb ik al een tweetal maand last in mijn schouder. Het blijkt dat daar een pees zit die aan het uitrafelen is. Als ik dingen moet heffen en tillen, wordt het alleen maar erger. Terwijl dat net is wat ik doe als ik in de winkel sta."





Personeel te duur

In november vorig jaar kreeg Terry het verdict van haar arts te horen. Hij stelde haar voor een noodzakelijke keuze. "Ofwel je gezondheid, ofwel de winkel, zei hij. Dat is heel hard aangekomen. Uiteindelijk hebben we beslist om tijdens de eindejaarsperiode nog open te blijven, maar eind deze maand sluiten we definitief. Ik moet kiezen voor mijn gezondheid. En personeel aanwerven zou te duur zijn. Dus is er geen andere optie dan de winkel dicht te doen. Het is met ontzettend veel pijn in het hart. Frui Vita is toch vier jaar lang mijn kindje geweest. Daar moet ik nu afscheid van nemen." Deze maand houdt Frui Vita een uitverkoop, met kortingen tot veertig procent op de bieren en tot tien procent op de wijnen. Hoe de toekomst er daarna uitziet, is ook voor Terry zelf nog een raadsel. "Ik zal iets anders moeten zoeken om me mee bezig te houden. Ik ga sowieso meer tijd besteden aan de vzw BoFiP, de Belgische Organisatie voor Fibromyalgiepatiënten (BoFiP) die ik mee heb opgericht. We willen een klankbord zijn voor alle mensen die aan fybromyalgie lijden en de aandoening meer in de openbaarheid brengen. We zijn anderhalf jaar geleden in Hemiksem gestart met een praatgroep en er zijn plannen om ook in een aantal andere gemeenten zo'n groep op te richten. Dat proces wil ik graag mee begeleiden."