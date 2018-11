“Je moet durven dromen” Lifecoach schrijft boek vanuit vissenperspectief Ben Conaerts

09 november 2018

15u52 1 Hemiksem Cathy Camertijn (42), een zelfstandig life- en ondernemerscoach, heeft haar eerste boek klaar. In ‘De vis ontrafeld’ schrijft ze een donkere periode van zich af en geeft ze haar eigen kijk op thema’s als relaties, spiritualiteit en rouw. “We kunnen allemaal groeien, als we maar genoeg durven loslaten.”

Cathy Camertijn, een single mama en zelfstandig life- en ondernemerscoach, heeft er een moeilijke periode op zitten. “Het droomleven dat ik wilde opbouwen, is anderhalf jaar geleden uit elkaar gevallen door een persoonlijk en professioneel conflict”, zegt ze. “In plaats van het conflict achter de schermen op te lossen, is dat publiekelijk eenzijdig uitgevochten geweest. De buitenwereld heeft me in een onzichtbare rol geduwd. Maar nu heb ik weer mijn eigen stem gevonden. Het anders kijken naar deze donkere hoofdstuk was de aanleiding om een boek te schrijven. Humor was mijn redding.”

In ‘De vis ontrafeld’ geeft Camertijn haar eigen kijk op de wereld. Ze deelt de lessen die ze de afgelopen jaren heeft geleerd en geeft lezers een nieuw perspectief op thema’s als relaties, communicatie, rouw en geld. “Ik beschouw het als een bewustwordings- en groeiboek”, aldus de Hemiksemse. “In elk hoofdstukje behandel ik een actueel thema, deel ik een autobiografisch verhaal en geef ik groeitips mee. Verder is het boek doorspekt met humor en met prachtige illustraties.”

Horoscoop

Opvallend: het boek is geschreven vanuit het standpunt van een vis – niet het dier, maar het astrologisch teken. “Vissen – ik ben er zelf een – zijn vaak dromers en kijken vaak anders naar een situatie. Mijn bedoeling was om meer inzicht te geven in de belevingswereld van een vis, maar de boodschap is ook meer algemeen. Het maakt niet uit welke horoscoop je hebt, we hebben allemaal onze sterktes en onze groeipunten. We kunnen allemaal groeien, zolang we maar genoeg durven. Durven dromen en durven praten, ook over gevoelige thema’s.”

Om die boodschap nog meer in de verf te zetten, reist ze eind december samen met een vriendin naar Mauretanië. Onderweg wil ze een aantal willekeurige mensen interviewen over hun specifieke dromen. “Ik wil er filmpjes van maken en die achteraf samenbrengen in een documentaire. Het was al lang een droom, maar het idee werd bevestigd door de documentaire ‘The Goddess Project’, waarin twee vrouwen door de V.S. rijden en gesprekken voeren met meer dan honderd vrouwen”, zegt de schrijfster.

Dare to Dream

“Ik wil met de verkoop van het boek ook aandacht vragen en steun bieden aan het Dare to Dream-project. Dat is een project dat kansarme Afrikaanse meisjes inspireert en ondersteunt om in hun dromen te geloven en ze na te jagen. Dare to Dream trekt daarvoor naar de scholen en sloppenwijken om evenementen en workshops te organiseren. Wie het boek koopt aan 24,5 euro, ziet daarvan 5 euro naar het project gaan.”

Zondag om 11.11 uur wordt ‘De vis ontrafeld’ officieel voorgesteld in de trouwzaal van de Sint-Bernardusabdij. Meer info is te vinden op de website www.devisontrafeld.be of via cathy@lessnow.net