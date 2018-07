"Ik ben België kotsbeu" POLITICUS ANTHONY ABBELOOS (48) TREKT DE WERELD ROND BEN CONAERTS

03 juli 2018

02u33 0 Hemiksem Ondernemer Anthony Abbeloos (48), tot voor kort raadslid voor oppositiepartij N-VH, heeft zijn leven een nieuwe wending gegeven. Hij heeft België en de lokale politiek achter zich gelaten en is een nieuw leven in Thailand begonnen. "Tijd om aan mezelf te denken en van het leven te genieten!"

De Hemiksemse politiek moet het voortaan stellen zonder zijn enfant terrible. Anthony Abbeloos, deze legislatuur gemeenteraadslid voor N-VH, heeft een streep getrokken onder zijn politieke ambities en heeft de Rupelgemeente ingeruild voor een verblijf in Thailand. "Ik reis momenteel een beetje de wereld rond", zegt Abbeloos. "De komende weken verken ik de Filipijnen, Vietnam en Laos. Volgende maand staan Chili, Peru, Ecuador, Nicaragua en Costa Rica op het programma. Ik ben op zoek naar een plaats waar ik mij goed voel en waar ik een zaak kan starten. Liefst een drie-in-een-horecazaak waar ik de drie typische Belgische producten kan aanbieden: frieten, bieren en chocolade. Anders zou ik me toch maar vervelen." (lacht)





Abbeloos heeft er een rijke politieke loopbaan opzitten. Hij stond in 1992 aan de wieg van het toenmalige Vlaams Blok Hemiksem, waarmee hij meteen vier zetels behaalde. Daarna volgde een periode bij N-VA, alvorens hij in 2012 met zijn eigen partij N-VH naar de kiezer stapte. Als politicus slaagde hij er met ludieke acties meer dan eens in de krantenkoppen te halen. In 2000 schilderde hij voor een gezin met een gehandicapte dochter op eigen houtje een parkeerplaats voor gehandicapten op het wegdek. Naast politicus staat Abbeloos evenzeer bekend als ondernemer. Zo had hij de voorbije jaren onder meer een textielbedrijf, verschillende cafés, een sauna, een immokantoor, een massagesalon en zelfs een stripclub onder zijn hoede.





's Nachts sauna kuisen

"Ik heb twintig jaar lang zeven dagen op zeven gewerkt", blikt hij terug. "In 2000 ben ik met Abitex mijn eerste bedrijfje gestart: een producent in tafellinnen, met export naar veertig landen. Wat ik verdiende, heb ik altijd geïnvesteerd in nieuwe zaken. Ik leefde sober, zelfs gierig, en kon geen 10 euro aan een hemd uitgeven. Maar ik had één grote passie - dure auto's - en daarmee is de jaloezie begonnen. Alleen zag men niet dat ik de glazen aan het afwassen was als mijn Lamborghini voor het café stond. Dat ik 's zondags facturen zat te maken als mijn Rolls Royce voor mijn kantoor stond. Of dat ik 's nachts de sauna aan het kuisen was als mijn AMG op de parking stond. Die jaloerse dorpsmentaliteit heeft me weggejaagd."





Maar dat was niet de enige reden, gaat Abbeloos verder. "Vadertje Staat heeft van mij willen profiteren, ook al heb ik altijd alles correct betaald. Op een bepaald moment kreeg ik een foutief aanslagbiljet van 153.000 euro. Bij de verkoop van een huis werd dit bedrag door de notaris ingehouden. Van de fiscus kreeg ik te horen dat ik het bedrag pas terug zou krijgen, als ik mijn gelijk haalde voor de rechtbank. Als je dan moet horen dat sommige asielzoekers die hier nooit gewerkt hebben, 1.000 euro terugtrekken bij hun belastingaangifte, dan doet dat bij mij de deur dicht. Dan zeg ik: 'Fuck Belgium.' Ik ben nu 48 en heb de klok rond gewerkt. Ik vind de tijd rijp om aan mezelf te denken en van het leven te genieten. Op een na heb ik al mijn bedrijven verkocht."





Geen vrouw of kinderen

Een moeilijke beslissing was het niet om Hemiksem te verlaten, zegt hij zelf. "Als je het ergens kotsbeu bent, dan is dat geen moeilijke beslissing. Voor mij zeker niet, omdat ik met niemand rekening hoef te houden. Ik heb geen familie, geen vrouw, geen kinderen, geen vriendin. Al kan ik niet ontkennen dat ik de gemeentepolitiek ga missen. De uren die ik er heb ingestoken, waren niet te tellen. Als OCMW-raadslid deelde ik jaarlijks vijftig kerstpakketten uit aan de armste Hemiksemnaren. Dan moest ik soms tegen de tranen vechten. Maar je doet zoiets uit passie, omdat je iets wil realiseren in je gemeente. Ik zal de lokale politiek sowieso blijven volgen via de sociale media."





Breken met sp.a

Voor de N-VH zullen de gevolgen van Abbeloos' vertrek wellicht erg groot zijn. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wie hem in de gemeenteraad zal opvolgen. Bieke Celen, die volgens de geloofsbrieven eerste kandidaat is, heeft al laten weten dat ze het zitje niet zal innemen. Toch heeft de partij volgens Abbeloos nog zeker een toekomst. Meer nog, ze zal zelfs opkomen bij de volgende verkiezingen. "Onze voorzitter, Bert Cools, is volop een lijst aan het samenstellen met bekende en vooral bekwame mensen. Ik sta steeds open om achter de schermen raad te blijven geven. Mijn droom voor de verkiezingen? Dat CD&V groot genoeg wordt om te kunnen breken met de sp.a en genoeg heeft aan een coalitie met de N-VH. Misschien dat ik dan terug naar België kom." (lacht)