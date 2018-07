"DJ geworden dankzij Tomorrowland" DENNIS 'DEUXFWA' VERMEYLEN (27): 19 juli 2018

02u35 0

Een van de headliners op de Crystal Stage is Hemiksemnaar Dennis 'Deuxfwa' Vermeylen (27). Hij mag om 21 uur zijn snoeiharde techno loslaten op de 'people of Tomorrow'. Opvallend: Dennis was er al bij sinds het prille begin.





"Ik ben in Boom opgegroeid en toen in 2005 de eerste editie plaatsvond, was ik daar al aanwezig als 15-jarig broekje", vertelt hij. "In die beginjaren kreeg je nog toegang vanaf het jaar dat je zestien werd. Vanaf die eerste keer heeft Tomorrowland me nooit meer losgelaten. Ik heb sindsdien alle edities bijgewoond. Dat ik vier jaar geleden zelf dj ben geworden, is ongetwijfeld mede te danken aan Tomorrowland."





Vorig jaar mocht Deuxfwa al een eerste keer proeven van het podium op het Crystal Stage. Deze zondag komt er dus een vervolg. "Vorig jaar was een droom die werkelijkheid is geworden. Tomorrowland is het grootste festival ter wereld. Veel stress voor zondag heb ik nog niet. Maar ik ga vrijdag en zaterdag al naar Tomorrowland. Als ik daar rondloop en de 'madness' proef, dan zal de stress wel snel komen." (lacht) (BCOR)