"Chauffeurs, durf in eigen boezem kijken" EX-TRUCKER REAGEERT OP ZWAAR ONGEVAL MET FIETSER EN VRACHTWAGEN

20 juni 2018

02u50 0 Hemiksem Gewezen vrachtwagenchauffeur Peter Jast (59) uit Hemiksem doet een opvallende oproep naar aanleiding van het zware dodehoekongeval van maandagochtend in Wilrijk. "Truckers moeten in eigen boezem durven kijken. Dat soort ongevallen is een gebrek aan aandacht."

De 59-jarige Peter Jast uit Hemiksem heeft 36 jaar professioneel achter het stuur gezeten van zowel vrachtwagens als takelwagens. Hij hield naar eigen zeggen zoveel stress over aan die job dat hij vervroegd op rust is. Gisteren sprak hij zich uit over het dodehoekongeval dat zich maandagochtend voordeed op het kruispunt van de Boomsesteenweg en de Koornbloemstraat in Wilrijk. Daar hadden een trucker en een 33-jarige vrouw op de fiets allebei groen licht.





De vrachtwagenchauffeur sloeg af naar rechts en het kwam tot een aanrijding, de vrouw werd zwaargewond afgevoerd.





Hoge werkdruk

"Dat soort kruispunten zijn inderdaad gevaarlijk", begint Peter. "Maar dat wil niet zeggen dat dodehoekongevallen met vrachtwagens niet te voorkomen zijn. Het grootste probleem is de focus van diegene die achter het stuur zit van zo'n mastodont. Maar dat is niet altijd zijn eigen fout. De werkdruk bij vrachtwagenchauffeurs ligt tegenwoordig zo hoog dat het moeilijk is om je aandacht bij het verkeer te houden. Rijden is een fulltime job en truckers mogen niet afgeleid worden door mobiele telefoons of berichten op de boordcomputer. Ze dragen een enorme verantwoordelijkheid bij dat soort ongevallen, maar er mag ook eens naar hun werkgevers gekeken worden. In mijn tijd als trucker kregen we bij het krijgen van een opdracht soms maar vijftien minuten de tijd om op de loskade te geraken om je lading los te laten. Die opdrachten komen digitaal binnen tijdens het rijden en dat leidt de chauffeur af. Aan het verkeer deelnemen is een fulltime job waarbij je met niks anders bezig mag zijn. Ik begrijp dat het voor de werkgevers snel moet gaan om meer winst over te houden, maar economie mag niet belangrijker zijn dan een mensenleven."





Ligfiets

Aan het eind van zijn carrière reed Peter rond met een takelwagen. "Toen heb ik zo veel dodelijke verkeersongevallen meegemaakt, dat ik vaarwel heb gezegd tegen gemotoriseerde voertuigen. Ik heb nog wel een wagen die ik heel zelden gebruik, maar over het algemeen rijd ik rond met een ligfiets. Zelfs voor lange afstanden naar Zaventem of Limburg neem ik de velomobiel. Mensen klagen soms dat ze mij niet zien aankomen omdat ik zo laag op de fiets lig. Ik ben ongeveer even hoog als een kind. Is dat dan een vrijgeleide om een kind van zijn fietsje te rijden? Omdat je het niet zag aankomen?"





Truckersfederatie: "Krijgen geen klachten over te hoge werkdruk"

"Je kan er niet zomaar vanuit gaan dat de trucker bij dit ongeval niet oplettend genoeg was", reageert woordvoerder Isabelle De Maegt van Febetra (Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs & Logistieke Dienstverleners). "Wij sensibiliseren truckers om de focus steeds bij het verkeer te houden maar ook fietsers en voetgangers moeten extra waakzaam zijn bij dat soort kruispunten. Bovendien zijn wij voorstander van zo min mogelijk conflicten op die punten. De experimenten in Antwerpen met groene kruispunten kunnen wij enkel maar aanmoedigen. Wij merken geen klachten van vrachtwagenchauffeurs dat de werkdruk te hoog zou liggen. Het is erg kort door de bocht om de schuld van zulke ongevallen bij de trucker of zijn werkgever te leggen."





