Zwemclub Arduas zwemt gesponsorde baantjes voor zomerstage Antoon Verbeeck

20 januari 2019

17u16 0

De Heistse zwemclub Arduas organiseerde vandaag een ‘Swimathon’ in het zwembad van Heist-op-den-Berg. 26 leden van de club doken het water in om, op de beats van een deejay, gesponsorde baantjes af te leggen. De opbrengst van de actie wordt geïnvesteerd in de zomerstage van Arduas. “Begin juli gaan we met de club op stage. Dat heeft uiteraard een kostenplaatje. Om de kostprijs wat te drukken, zullen we een aantal activiteiten proberen te organiseren om geld in te zamelen. De Swimathon is onze eerste activiteit”, legt trainer van Arduas Jens Cannaerts uit. “Sponsors konden zelf kiezen of ze geld geven per baantje of een vast bedrag betalen voor een zwemmer. De deelnemers werden onderverdeeld in groepjes en hebben geprobeerd om binnen een tijdspanne van twee uur zo veel mogelijk lengtes te zwemmen.” De actie bracht zo’n 1.500 euro op. In totaal werden er 1.616 lengtes gezwommen. “In de toekomst zullen we ook een wafelverkoop en een carwash op poten zetten om geld in het laatje te brengen”, klinkt het nog.

Meer over Arduas

sport

sportdiscipline

zwemmen

Swimathon

Heist-op-den-Berg