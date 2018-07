Zusjes ondertekenen eerste kinderakte HEIST-OP-DEN-BERG GEEFT KINDEREN ACTIEVERE ROL IN HUWELIJK OUDERS ANTOON VERBEECK

09 juli 2018

02u39 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeente Heist-op-den-Berg is zaterdag gestart met een kinderakte. Kinderen van ouders die elkaar het jawoord geven in de Oude Dekenij krijgen, net als de getuigen, een akte ter ondertekening. Hiermee geven ze aan dat ze leuk vinden dat hun mama en papa in het huwelijksbootje stappen. De primeur was op zaterdagmiddag voor Birte (6 jaar) en Marit (9).

De dochters van Heistenaren Frodo De Decker en Ellen Van Rompaey (beiden 36 jaar) waren de eerst kinderen in de gemeente die de akte mochten ondertekenen.





"Ik stel al enkele jaren vast dat koppels eerst gaan samenwonen, een gezin uitbouwen en daarna trouwen. Bij de huwelijksvoltrekking zijn de kinderen dan ook aanwezig, maar spelen ze niet echt een actieve rol en blijven ze op het bankje zitten", zegt schepen van Burgerlijke Stand Eric Verbist (CD&V). "Om het familiaal karakter van het huwelijk extra te accentueren vonden we het een leuk idee om ook de kinderen bij de voltrekking te betrekke. Eens de ouders elkaar het jawoord hebben gegeven en de getuigen hun handtekening hebben gezet, is het de beurt aan de kinderen om hun kinderakte te ondertekenen."





Birte mocht als eerste haar enthousiaste goedkeuring geven voor het huwelijk van haar mama en papa, maar niet zonder eerst de akte voor te lezen. "Er zaten een aantal moeilijke woorden bij, maar het voorlezen was wel leuk. Ook al was ik een beetje zenuwachtig", vertelt Birte. Mama en papa zagen dat het goed was.





"Ze hebben dat heel goed gedaan. De gemeente heeft ons zelf opgebeld met de vraag of we gewonnen waren voor het idee. We vonden het een mooi initiatief en het is een leuk extraatje voor deze dag. Wat we met de aktes gaan doen? Ze krijgen een plaatsje in de slaapkamers van Marit en Birte."





Geen wettelijke waarde

De ondertekening van een kinderakte tijdens de huwelijksvoltrekking is uitzonderlijk, maar niet nieuw. Eind juli 2017 werd in Mechelen een eerste kinderakte ondertekend door Jonathan (9) en Helena (13). In Heist-op-den-Berg gaven ze er wel hun eigen toets aan.





"Het is een echt kunstwerkje gevonden, een Heists kunstwerkje. De berg van Heist-op-den-Berg en de symbolische zwaantjes staan op de akte. Ik heb onze tekenacademie de opdracht gegeven om deze akte te laten opmaken", legt de schepen uit.





"Het is geen officieel document en het heeft geen wettelijke waarde. Maar voor gezinnen is het wel een origineel souvenir. Uiteraard is dit geen verplichting. Koppels die in Heist-op-den-Berg willen trouwen en kinderen hebben, zullen de vraag krijgen, maar hoeven hier niet op in te gaan. We bieden de kinderaktes trouwens gratis aan."