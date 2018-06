Zonnekoor op zoek naar nieuwe leden: "Je hoeft geen zangtalent te zijn" 15 juni 2018

03u05 0 Heist-Op-Den-Berg Het Zonnekoor, het gemengd koor van Zonderschot, is met de campagne 'Wij willen jouw stem' gestart. Het koor, dat momenteel twintig mannen en vrouwen telt, zoekt nieuwe leden. In september houdt het koor enkele open repetities voor geïnteresseerden.

"Graag zingen, plezier hebben in zingen, dat is het allerbelangrijkste. Moet je goed kunnen zingen? Je hoeft geen ster te zijn. Een beetje feeling voor zang is voldoende", zegt Hugo Ooms van Het Zonnekoor. "Je hoeft ook niet op 't Zonderschot te wonen. Bij het Zonnekoor zingen ook mensen uit de verdere omgeving. Leeftijd? Speelt geen rol. Jonge mensen zijn zeker welkom. Maar er zingen bij ons ook tachtigers mee. Dus je bent nooit te oud om eraan te beginnen."





Optredens

Het Zonnekoor treedt op tijdens Pasen en Kerstmis in de kerk van Zonderschot en één keer per jaar in Scherpenheuvel. Maar ook buiten de misvieringen kan je het koor aan het werk zien tijdens verschillende evenementen. Het koor hoopt dat het zeker bij het volgende groot concert een flink aantal nieuwelingen paraat kan staan. "Op 14 februari 2019 organiseren we een valentijnsconcert met liefdesliedjes en we hopen dat we tegen dan enkele nieuwe leden hebben die zich bij onze rangen gevoegd hebben. We mikken in totaal op een tiental nieuw zangers en zangeressen. In september van dit jaar organiseren we open repetities. Dan kunnen geïnteresseerden geheel vrijblijvend eens komen proeven van makkelijke, instapklare liedjes." (AVH)