Zonderschotse Pintpongers kent zijn nieuwe kampioenen Antoon Verbeeck

11 april 2019

De Zonderschotse Pintpongers, de KWB-vereniging die ieder jaar verschillende pingpongvarianten verzint, was onlangs aan zijn 14de clubkampioenschap toe. ‘Kampioen 2019' werd Kris Heremans. Zoals ieder jaar waren er ook ‘Pintpong-titels’ te verdienen in de aparte discipline. Kamiel Van Hoogten, Wannes Van Hoogten, Jef Spruyt, Gilian Van Roosbroeck en Fikke Hermans gingen aan de haal met de verschillende titels. Al wie graag een pingpong-balletje slaat, is elke dinsdagavond, vanaf 20.30 uur, welkom in zaal Withof te Zonderschot.