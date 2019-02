Zonderschotse kleuters vieren carnaval met bewoners van rusthuis Berkenhof Antoon Verbeeck

26 februari 2019

15u19 0

Woon-zorgcentrum Berkenhof kreeg dinsdag 22 kleuters van de derde kleuterklas van gemeentelijke basisschool De Zonne uit Zonderschot over de vloer. De kleuters kwamen in hun mooiste carnavalstenue enkele dansjes doen voor de bewoners. “Het is de eerste keer dat we dit doen. Een probeersel, om te zien of zowel onze kleuters als de bewoners het een leuke activiteit vinden”, zegt juf Vicky Indekeu. “De kinderen hebben op voorhand enkele danspasjes geoefend tijdens de turnlessen. Op elk verdiep van het woon-zorgcentrum hebben ze nu een dansje gedaan. De bewoners hebben er alvast van genoten en ook onze kleuters hebben zich geamuseerd.”