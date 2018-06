Zonderschot krijgt opnieuw groot scherm tijdens WK 06 juni 2018

In de Withofstraat zijn de plaatselijke organisaties Bochizon en De Baar momenteel het Chiroterrein aan het omvormen tot een WK-dorp met een groot scherm, tribune en tent met drie beeldschermen. Van 14 juni tot 15 juli kan je er de wedstrijden van het WK voetbal meepikken. "Dit jaar pakken we het nog grootser aan. Deze keer hangen we een scherm van 28 vierkante meter op, dat is nog vier vierkante meter groter dan het scherm van tijdens het EK. Bovendien zal de beeldkwaliteit een pak beter zijn. De tribune is ook iets groter dan twee jaar geleden", legt Steven Heremans van de organisatie uit. De opbrengst gaat naar de bouw van nieuwe lokalen voor Chiro Zonderschot. De inkom is gratis.





(AVH)