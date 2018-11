Zoektocht naar overnemer brasserie Hof van Riemen Antoon Verbeeck

15 november 2018

De brasserie in het historisch gemeentelijke gebouw Hof Van Riemen kan op interesse rekenen van enkele kandidaat-overnemers. Vorige maand raakte bekend dat de bvba achter de brasserie had besloten om de boeken neer te leggen. De concessiehouder sloot in 2011 nog een hernieuwde overeenkomst voor tien jaar af met het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB), dat het gebouw beheert. Jan Baestaens van oppositiepartij ETA vroeg tijdens de gemeenteraad van deze week of er weldra een nieuwe zaakvoerder komt. “De curator heeft ondertussen al een aantal biedingen ontvangen. De komende dagen en weken valt een beslissing. Als er een goede overnemer van de huidige bvba gevonden wordt, dan is dat de snelste en meest ideale oplossing. Indien blijkt dat er geen overname kan gebeuren, dan start er een nieuwe procedure”, antwoordde voorzitter van het AGB Carl Verelst (CD&V).