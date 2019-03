Zestiger krijgt effectieve straf voor vechtpartij: “Hij is hardhorig. Daarom kon hij niet naar cursus agressiebeheersing” TVDZM

08 maart 2019

10u30 0 Heist-Op-Den-Berg De rechter in Mechelen heeft een 63-jarige Heistenaar veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf voor een vechtpartij van enkele jaren geleden.

De zestiger werd al voor de feiten veroordeeld in april 2017. Toen werd het een straf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. Hij moest een cursus agressiebeheersing gaan volgen. Alleen deed hij dat niet en werd zijn straf herroepen door de probatiecommissie.

Die verwees de man opnieuw door naar de correctionele rechter. “Meneer is hardhorig. Daarom was het onmogelijk om deze cursus te volgen”, luidde het in de verdediging van de zestiger. Zij vroegen om hem niet opnieuw te veroordelen.

Een vraag waar de rechter Suzy Vanhoonacker niet op in ging. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet bekend.