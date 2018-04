Zesdejaars fuiven in Sonybel Studio's 27 april 2018

389 zesdejaars van alle veertien Heistse basisscholen gingen gisteren fuiven in de Sonybel Studio's. De MEGA-fuif is een traditie sinds het schooljaar 2002-2003.





"De MEGA-fuif werd voorafgegaan door de musical 'Wat doe je in de kou?', die speciaal voor het MEGA-project werd geschreven. De musical gaat over een disco die volledig drugs-, alcohol- en tabaksvrij is; ook geen geweld, geen druk of stress, geen ruzies of baldadigheden, geen agressie. Iets waar wij in onze lessen al aandacht aan hebben besteed. Na de musical kon het feestje beginnen", aldus Gaby Smets, secretaris van de Megascholen.