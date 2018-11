Zelfgebouwde winterbar biedt tal van activiteiten en lekkers Antoon Verbeeck

16 november 2018

15u31 0 Heist-Op-Den-Berg De parochie Zonderschot krijgt dit jaar opnieuw een winterbar. Verschillende Zonderschottenaars staken de afgelopen maanden de handen uit de mouwen om de bar zelf in elkaar te knutselen. ‘De Schapenstal’ opent op 8 december de deuren op een grasveld aan de kerk.

De initiatiefnemers van ‘De Schapenstal’ gaan dit jaar een stapje verder. Vorig jaar bestond de winterbar uit een gezellig ingerichte tent met een houten gevel. Dit jaar gaat het om een zelfgebouwde blokhut. “Deze tweede editie is toch speciaal omdat een twaalftal inwoners de winterbar zelf hebben gebouwd. Sedert een half jaar komen we twee keer, of zelfs meerdere keren, per week samen in de stal van Jos Michiels om te timmeren aan de nieuwe winterbar. Na het installeren van de vloer vorige week, worden de muren en het dakgebinte komend weekend opgebouwd”, delen Gerry Verbeeck en Steven Heremans mee.

Net als vorig jaar wordt de pop-up winterbar uitgebaat door verschillende Zonderschotse verenigingen. Aan eten en drank is er opnieuw geen gebrek. “Vanaf 13 uur is iedereen welkom om van de sfeer te komen genieten. Zondag wordt er zelfgebakken taart geserveerd en zorgen verschillende verenigingen voor iets lekkers, zoals verse soep of cake”, klinkt het. Zowel tijdens de week als in het weekend staan er verschillende activiteiten op het programma. Van optredens, feestjes en een comedy-avond tot vinylavonden en een nieuwjaarstraktatie. Doorlopend kan je in de bar voetbalmatchen en veldritten komen volgen. ‘De Schapenstal’ is open op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en zondag van 13 uur tot middernacht. Op vrijdag en zondag van 13 tot 2 uur. Zondag 6 januari is de sluitingsdag. Meer informatie over de bar en de activiteiten vind je op www.deschapenstal.be.