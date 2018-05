Zaakvoerders pluimveebedrijf weer op vrije voeten 19 mei 2018

02u47 0

De raadkamer in Mechelen heeft de twee zaakvoerders van Smits BVBA, een groothandel en uitsnijderij in kippenvlees, vrijgelaten. Zowel Stefan C. (47) als Bénédicte P. (37) werden zaterdag opgepakt bij huiszoekingen in hun woningen en in hun bedrijf. Ze worden verdacht voor gesjoemel met onder meer de houdbaarheidsdata van het vlees en met de btw. Het onderzoek gaat ondanks de vrijlating van de verdachten verder. "De waarheid zal hopelijk snel bekend worden", zei de raadsman van het koppel. Meer wou hij voorlopig in het belang van het onderzoek niet kwijt. Het onderzoek werd opgestart na een klacht die was binnen gekomen bij het Federaal Voedselagentschap (FAVV). Er wordt ook onderzocht of het bedrijf bio-kippen verkocht als gewone. De advocaat benadrukte wel dat er nooit gevaar was voor de voedselgezondheid. Het bedrijf werd na de arrestatie en huiszoekingen gesloten. Er werken zo'n achttien medewerkers. "Hopelijk kan het bedrijf zo snel mogelijk terug open", klonk het gisteren nog. Enkel Bénédicte P. was aanwezig bij haar voorleiding in de raadkamer. Zij reageerde naar verluidt opgelucht op haar vrijlating. (TVDZM)