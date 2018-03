WOSHkoor zoekt 'kleine helden' met babbelbox in Bergstraat 13 maart 2018

02u33 0 Heist-Op-Den-Berg Het WOSHkoor uit Heist-op-den-Berg staat deze zaterdag in de Bergstraat met zijn babbelbox. Voor de nieuwe voorstelling 'Kleine Heldencantate' zoeken de leden van het koor getuigenissen over kleine helden. In de babbelbox kunnen bezoekers van de winkelstraat vertellen wie voor hen een kleine held is en waarom.

"Dat kan een vriend, familielid, een buur of een bekend persoon zijn; mensen die door kleine of grotere dingen een bijdrage leveren aan een betere wereld. In de babbelbox staat een camera die de korte getuigenissen opneemt", zegt May Dierckx van het WOSHkoor.





80 getuigenissen

"Na het filmen selecteren we verschillende getuigenissen voor onze nieuwe voorstelling, die begin mei in CC Zwaneberg in première gaat. We hebben er zo'n tachtig nodig. Met de babbelbox stonden we eerder al op een evenement van de KLJ van Noorderwijk en de startdag van Broederlijk Delen."





Het WOSHkoor staat deze zaterdag van 14 tot 17 uur in de Bergstraat, ter hoogte van huisnummer 21. (AVH)