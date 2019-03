Woonzorgcentrum Berkenhof wint finale van boccia-toernooi Antoon Verbeeck

13 maart 2019

In woonzorgcentrum Heilige Familie langs de Westerlosesteenweg vond vandaag de finale van het bocciatoernooi tussen de Heistse woonzorgcentra plaats. Boccia is een werp- en mikspel, vergelijkbaar met petanque. De vier Heistse woonzorgcentrum vaardigde de afgelopen maanden bij iedere wedstrijd acht bewoners af die het tegen elkaar opnamen. “Zowel de bewoners als het personeel van de woonzorgcentra hebben tijdens deze wedstrijdjes veel plezier beleefd”, zegt Hanne Lieckens, medewerkster van het gemeentebestuur. “De finale werd gespeeld tussen Heilige Familie en Berkenhof. Het was nipt. Berkenhof heeft met één puntje verschil gewonnen van Heilige Familie. Zij hebben een aankoopbon van 100 euro gewonnen bij Spelplus. De overige deelnemers kregen allemaal een medaille”, klinkt het nog.