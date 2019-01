Woning onbewoonbaar na uitslaande brand TVDZM

10 januari 2019

17u20 0

Een woning is door de hulpdiensten van Heist-op-den-Berg vandaag onbewoonbaar verklaard na een uitslaande brand. Die brak woensdagavond omstreeks 20.20 uur al uit. De drie bewoners van de woning in de Schaliehoevestraat in Heist-Goor konden de woonst tijdig verlaten. Zij raakten niet gewond. De dieren bleven achter maar kwamen uiteindelijk ongedeerd uit de brand. De brand ontstond in een achterbouw van een woning maar sloeg over op een kamer alsook op een stuk van het dak. Brandweermannen kregen het vuur uiteindelijk snel onder controle maar moesten nog een lange tijd nablussen. De oorzaak van de brand werd onderzocht. Vermoedelijk licht een technisch defect aan de dampkap aan de oorzaak.