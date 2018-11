Winterconcert voor goede doelen met vermaard pianist Antoon Verbeeck

07 november 2018

13u28 0

Inner-Wheel Heist-op-den-Berg organiseert op 7 december in de Schouwburg van CC Zwaneberg een Winterconcert. Tijdens dit concert neemt Liebrecht Vanbeckevoort en het Leuvens Alumni Orkest de aanwezigen mee op een muzikale reis doorheen het Noorse landschap.

Liebrecht Vanbeckevoort was in 2007 laureaat in de Koningin Elisabethwedstrijd voor piano. Nadien brak hij internationaal door.

Het Leuvens Alumni Orkest staat onder leiding van Hans Casteleyn en kan rekenen op een 80-tal actieve muzikanten. Het concert start om 20 uur. De opbrengst gaat naar verschillende goede doelen.

Info en tickets via jelle.baeten@telenet.be.