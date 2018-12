Winter in Heist zit vol met evenementen Antoon Verbeeck

06 december 2018

17u47 9 Heist-Op-Den-Berg De winter in Heist-op-den-Berg wordt allesbehalve saai, met dank aan de vele evenementen die de komende weken op de agenda staan. Het loop- en wandelevenement Heist Loopt Warm bijt volgende week donderdag de spits af. De skipiste aan de berg maakt opnieuw zijn intrede, er wordt opnieuw gefeest in de cafés en de kerstmarkt krijgt Radio 2 op bezoek.

Het Bergstraatcomité, Horeca Kruispunt, Heist Loopt Warm in samenwerking met Actie Zorgenmens, Snow Mania en het gemeentebestuur stelden donderdag het programma van ‘Winter in Heist’ voor. Starten doen ze op 13 december met de tweede editie van Heist Loopt Warm. “Nieuw dit jaar is dat bepaalde punten langs het parcours in handen zijn van verenigingen. Zij zullen zorgen er voor kerstverlichting en muziek. Momenteel zitten we al aan 2.124 deelnemers, onze limiet ligt op 2.500. Snel zijn is de boodschap, want deze zondag om 12 uur worden de inschrijvingen afgesloten”, aldus Gert Vercammen van Heist Loopt Warm.

De Heistse kerstmarkt in het weekend van 15 en 16 december wordt voorzien van de nodige animatie: lichtshows, steltlopers, vuuracts, een verwenarrenslee, livemuziek en de kerstman. Op zaterdag komt Radio 2 met hun ‘1000 Klassiekers on tour’ langs. “Wie stemt op zijn lievelingsnummer maakt kans op een zitje in de Christmas in the sky, een ritje van ongeveer 20 minuten waarbij je een prachtig zicht krijgt over Heist-op-den-Berg vanop een hoogte van 50 meter”, weet schepen van Evenementen Carl Verelst (CD&V).

Woensdag 19 december start de tweede editie van ‘Ter land te slee en in de sneeuw’ en krijgt de Bergop opnieuw een skipiste. “Er staan opnieuw tal van activiteiten voor jong en oud op het programma”, vertelt Jan Moons. “We merkten vorig jaar dat de berghelling net niet snel genoeg is. Daarom bouwen we dit jaar een kleine ramp.” Op tweede kerstdag is er de Crazy Kroegentocht, waarbij het Heistse uitgaansleven van weleer tot leven komt. In de deelnemende cafés wordt er telkens een ander genre gedraaid, van New Wave en disco tot 80's en een foute party. Twee dagen later wordt er opnieuw gefuifd. Het bergbos wordt dan het decor van de Openlucht Aprés-skiparty. De traditionele nieuwjaarsreceptie sluit op 6 januari ‘Winter in Heist’ af. Het gemeentebestuur dacht aan de dieren en zal die avond geluidsarm vuurwerk afvuren. Niet onbelangrijk: verschillende ‘Winter in Heist’-evenementen worden georganiseerd voor goede doelen. Tijdens de weekends kan je komen kerstshoppen in de Bergstraat, ook tijdens de Koopzondagen.