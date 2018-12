Winnaars fotowedstrijd rond vrijwilligerswerk bekend Antoon Verbeeck

04 december 2018

11u42 0

De winnaars van de de fotowedstrijd ‘Zet vrijwilligers(werk) in Heist-op-den-Berg positief in de kijker’ mochten onlangs in aanwezigheid van schepen voor Vrijwilligers Eric Verbist hun prijs in ontvangst nemen. Lieve Van Winckel won als individuele deelnemer met een beeld van een groene peter die zwerfvuil opruimt. Zij ontving een Heistse geschenkcheque ter waarde van 100 euro. KLJ Wiekevorst nam deel als vereniging en stuurde een beeld in van hun kookploeg. De vereniging kreeg als prijs een Heistse geschenkcheque ter waarde van 250 euro. In Heist-op-den-Berg zijn er meer dan 5.000 inwoners die zich inzetten als vrijwilliger.