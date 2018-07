Wie wint eerste BK 'reisje rond de wereld'? GA LOS OP SPRINGKASTELEN EN SLEEP BELGISCHE TITEL IN DE WACHT ANTOON VERBEECK

13 juli 2018

02u36 0 Heist-Op-Den-Berg Tijdens de tweede editie van het Big Bounce Summerfestival kan je dit jaar een Belgische titel in de wacht slepen. Op zaterdag organiseert het springkastelenfestival namelijk het eerste BK van het spel reisje rond de wereld. Wie valt of getikt wordt, ligt eruit.

Tijdens komend weekend is iedereen welkom op de tweede editie van het Big Bounce Summerfestival langs de Herentalsesteenweg. De drie organisatoren Kato Coppens (24), Merlijn Coppens (25) en Clara Dupont (22) toveren dan opnieuw een weide om tot een springkasteelparadijs. "Vorig jaar organiseerden we ons festivalletje voor de eerste keer. Dit was geweldig, want we hadden niet verwacht zoveel volk op de been te krijgen. We telden toen 1.500 bezoekers dat weekend. Dit jaar pakken we het grootser aan en willen we het nog beter doen. Er komen elf kastelen en hindernisbanen, vier meer dan vorig jaar. We mikken op 2.000 bezoekers", klinkt het.





Wacky Race

Om het festival een leuke toets te geven, komt het trio met een aantal nieuwigheden. Zo is er op zaterdag, wanneer de springkastelen alleen toegankelijk zijn voor personen ouder dan 16 jaar, ieder uur een 'Wacky Race'. Deelnemers die een toptijd afklokken op het hindernissenparcours, worden beloond met lekkere prijzen. Om 18.30 uur start op het terrein het hoogtepunt van de dag: de eerste editie van het Belgisch kampioenschap reisje rond de wereld. "We zijn op het idee gekomen tijdens één van onze brainstormsessies. De regels van reisje rond de wereld zijn simpel. Deelnemers leggen een parcours af, onder andere op de springkastelen, banken en palletten, en mogen de grond niet raken, want de vloer is 'lava. Er spelen tikkers en scheidsrechters van de organisatie mee. Wie getikt wordt of de grond raakt, valt af. De laatste deelnemer die overblijft mag zich Belgisch kampioen noemen en wordt door ons in de watten gelegd met drankjes en snacks. Hij of zij wordt ook versierd met een kroon. Inschrijven voor het Belgisch kampioenschap is niet nodig, aangezien elke festivalganger op de wei automatisch deelneemt aan het kampioenschap." Het Big Bounce Summerfestival sluit op zondag af met een kinderfestival voor gezinnen met kinderen en jeugdbewegingen. De kinderen kunnen zich uitleven op de vele hindernisbanen en springkastelen. De ouders kunnen dan weer relaxen op het terras en genieten van een drankje of een hapje van één van de foodtrucks. "Wij hebben onszelf echt rot geamuseerd op ons springkastelenfestival van vorig jaar", zegt Kato. "Die ervaring zouden we heel graag willen delen. Voor ons is het allerbelangrijkste dat de mensen een fijne tijd beleven."





Meer informatie vind je op www.bigbouncefestival.be