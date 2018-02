Werkstraffen voor automatenkrakers 02 februari 2018

Twee mannen uit Heist-op-den-Berg hebben elk een werkstraf gekregen van 240 uur. Het duo stond terecht voor inbraken in broodautomaten en cafés. Ze zijn geïdentificeerd op basis van getuigenissen van een medewerker van een café waar was ingebroken. Eén verdachte gaf de feiten meteen toe en noemde de naam van zijn kompaan. Ook die is gearresteerd. Bij huiszoekingen zijn gestolen spullen teruggevonden. Indien ze de werkstraf binnen het jaar niet uitoefenen, riskeren ze alsnog een celstraf van 24 maanden. Drie burgerlijke partijen ontvangen elk een schadevergoeding. (TVDZM)