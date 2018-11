Werkstraf van tachtig uur voor ex-bakker TVDZM

28 november 2018

Jochen S. (29), een voormalig bakker uit het Brugse, heeft van de rechter een werkstraf gekregen van tachtig uur. De twintiger had eerder al verzet aangetekend tegen een verstekvonnis dat hem voor vijftien maanden naar de gevangenis had gestuurd. De twintiger werd destijds schuldig bevonden aan oplichting en schriftvervalsing. In 2017 had hij enkele machines aangekocht van een bedrijf uit Wiekevorst. Toen deze geleverd werden, zou hij deze betalen. “Alleen bleef het steeds bij belofte”, klonk het destijds op zitting. “Een keer paste hij zelfs een overschrijvingsbewijs van 0,10 euro aan zodat het leek alsof hij de machines had betaald.” De feiten werden niet betwist. “Ik deed het omdat ik financiële problemen had”, zei hij op zitting vorige maand. “Het was een domme fout.” De verdediging vroeg een milde straf en stelde zelf al een werkstraf voor. Het parket zag dat niet zitten en vroeg de bevestiging van het verstekvonnis. Voert de man de werkstraf van tachtig uur niet uit binnen het jaar, riskeert hij alsnog een celstraf van acht maanden.