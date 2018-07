Werken voor Sigmaplan langs Grote Nete 04 juli 2018

02u50 0 Heist-Op-Den-Berg Aannemer Kennes is begin deze week gestart met de natuurontwikkelingswerken ter hoogte van Pinzieleke, het natuurgebied langs de Grote Nete tussen Hallaar en Itegem.

Het zijn de eerste werken in de Vallei van de Grote Nete in het kader van het Sigmaplan, dat Vlaanderen beter zal beschermen tegen overstromingen en riviernatuur in ere herstelt.





Voordat Pinzieleke, momenteel nog een droog gebied, wordt ingericht als plassenzone, worden eerst de bouwvallige weekendhuisjes en schuurtjes rond de vijvers platgelegd.





Koterijen verwijderd

"De weekendverblijven zijn het afgelopen jaar aangekocht door het Agentschap voor Natuur en bos in het kader van de realisatie van het Sigmaplan", zegt Koen Deheegher, projectleider Sigma Nete-Dijle-Zenne.





"Alle omheiningen en tuinplanten worden weggenomen net zoals de aanwezige caravans en koterijen. Daarna worden de vijvers grondig aangepakt: alle oeverbeschoeiing gaat eruit, sommige vijvers worden met elkaar verbonden en de oevers worden afgevlakt. De zacht hellende oevers geven ruimte aan riet en waterplanten: dat vormt een rustig leefgebied voor tal van vissen, amfibieën, libellen en watervogels."





Tot 15 oktober

De werken gebeuren in twee fases. "Eerst wordt er gewerkt tot 16 juli. Dan is het bouwverlof en vanaf 27 augustus wordt er verder gewerkt. Tegen 15 oktober zou alles min of meer klaar moeten zijn. De aannemer heeft vijftig werkdagen om de werken uit te voeren." (AVH)