Werken nieuw zwembad worden verdergezet 16 mei 2018

02u42 0

De werken aan het nieuwe zwembad van Heist-op-den-Berg worden verdergezet. De nodige vergunning werd niet geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.





De bouwwerken van het nieuwe zwembad aan de Lostraat in Heist gingen op 9 april van start. Maar een aantal buren vroeg een vernietiging van de bouwvergunning op basis van hoofdzakelijk procedurefouten van het Vlaamse Gewest. Zij eisten dat de werken werden stilgelegd. "Maar de Raad stelde vast dat de MER-procedure van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan op een wettige wijze werd doorlopen. De vergunning voor het zwembad wordt dus niet geschorst", zegt het Heistse gemeentebestuur. "De werken kunnen nu zonder vertraging worden verdergezet. We zijn heel blij met deze snelle en correcte uitspraak."





De buren vrezen onder andere voor verkeers- en parkeerproblemen en voor problemen in de waterhuishouding door het verleggen van een beek. Volgens hen moést er een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt worden, dat gevolgen van de bouw op het milieu en de omgeving onderzoekt. In Vlaanderen was dit tot voor kort niet verplicht. "Er ging bij de opmaak van het plan al ruime aandacht naar allerlei pijnpunten. Zo zal de waterhuishouding in de buurt na aanleg van het park zelfs veel beter zal zijn dan nu het geval is. Ook zetten we volop in op de woonkwaliteit en privacy van de omwonenden, door onder andere uitgebreide groenbuffers aan te planten", besluit het gemeentebestuur. (EDT)