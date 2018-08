Werken Lostraat zijn afgerond 31 augustus 2018

Heist-Op-Den-Berg De Lostraat is opnieuw open voor verkeer. De laatste twee jaar werd er in de straat gewerkt aan de nutsvoorzieningen en kwamen er nieuwe fietspaden en veilige fietsoversteken.

"Tijdens het bouwverlof was de Lostraat opengesteld voor verkeer, omdat er alleen nog een stuk fietspad diende aangelegd te worden. Dat laatste stuk is in de laatste weken gerealiseerd", zegt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld). "Met deze realisatie hebben we een comfortabele fietsverbinding van en naar het centrum."





"Eerder maakten we al werk van een nieuw afgescheiden fietspad in de Heist-Goorstraat. Momenteel wordt er gewerkt aan de fietspaden van de Bredestraat. Fietsers kunnen dus in de toekomst via deze nieuwe fietspaden op een veilige manier van het centrum richting het zuiden van de N10 rijden." (AVH)