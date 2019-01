Werken in centrum Wiekevorst zitten in nieuwe fase Antoon Verbeeck

17 januari 2019

09u59 0 Heist-Op-Den-Berg In het centrum van Wiekevorst is deze week een nieuwe fase van de riolerings- en wegeniswerken van start gegaan. De aannemer werkt nu aan de Louis Van Bauwelstraat, vanaf Wiekevorst-Dorp tot en met het kruispunt Witte Gracht.

Het kruispunt aan de Witte Gracht wordt volledig afgesloten om deze werken te kunnen uitvoeren. De voetpaden in de werkzone worden zo lang mogelijk behouden. Het einde van deze fase is, onder voorbehoud van gunstige weersomstandigheden, voorzien tegen mei. “Doorgaand verkeer en zwaar verkeer tussen Heist-op-den-Berg en Morkhoven moet de huidige omleiding volgen. Plaatselijk verkeer is wel mogelijk via de Morkhovenseweg en Wiekevorst-Dorp. De werken in de Morkhovenseweg zijn ondertussen grotendeels afgerond. Begin januari gebeuren de laatste afwerkingen aan de weg. De toplaag van de asfaltverharding wordt geplaatst in het voorjaar”, deelt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist) mee. Na deze fase volgen er nog twee fases. De riolerings- en wegeniswerken tussen Pompoenstraat vanaf Witte Gracht tot einde bebouwde kom zullen vermoedelijk starten in mei en eindigen in augustus. De vijfde en laatste fase van de werken omvat de heraanleg van de bocht ter hoogte van Itegemseweg – Herenthoutseweg. Deze werken zullen aansluitend na de vierde fase plaatsvinden. Het einde van de werken in het centrum van Wiekevorst is voorzien in oktober van dit jaar.