Werken Bergstraat gestart 25 april 2018

02u41 0 Heist-Op-Den-Berg De herstellingswerken aan het wegdek van de Bergstraat zijn gisteren van start gegaan. De winkelstraat krijgt een okerkleurige asfaltlaag. De werken zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, afgerond zijn in juni, nog voor de start van de populaire braderij.

"We kiezen voor een okerkleurige asfaltlaag omwille van het esthetische. Je kan de kleur vergelijken met die van de toegangsweg richting het nieuwe onthaalgebouw in provinciaal groendomein de Averegten. Een donkere asfaltlaag zou de Bergstraat te hard op een autostrade doen lijken. Oker is zachter en past beter bij een winkelstraat", zegt schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld). De werken zijn opgedeeld in twee fases. De eerste fase is het gedeelte Bergstraat tussen de Leopoldlei en de Noordstraat, deze werken zouden veertien dagen duren. Daarna wordt er gewerkt in het gedeelte tussen de Kattestraat en de Molenstraat. De straat is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer, maar de handelaars blijven wel te voet of met de fiets bereikbaar. "De maandagmarkt zal tijdens de eerste fase gedeeltelijk verhuizen naar de Eugeen Woutersstraat. Allen de kramen die een standplaats hebben in het stuk Bergstraat waar er gewerkt wordt, verhuizen naar de nieuwe locatie. Tijdens fase twee verhuizen de kramen uit de werfzone naar het Cultuurplein of de Eugeen Woutersstraat." De werken in de winkelstraat hebben een kostenplaatje van 302.000 euro. (AVH)