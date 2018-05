Werken academie starten nog voor zomer RENOVATIE VAN 6 MILJOEN EURO KLAAR IN OKTOBER 2016 ANTOON VERBEECK

19 mei 2018

02u36 0 Heist-Op-Den-Berg De gemeente Heist-op-den-Berg heeft de verbouwings- en uitbreidingswerken van de muziek- en tekenacademie in de Oude Godstraat gegund. In de loop van juni gaan de werken van start. In oktober 2019 zouden de werken afgerond zijn.

"De vraag om de muziek- en tekenacademie uit te breiden bestaat al lang. Met dit project bieden we daar eindelijk een antwoord op", licht onderwijsschepen Eric Verbist (CD&V) de plannen toe. "Het huidige gebouw wordt opgeknapt en verwerkt tot inkom- en exporuimte. Het zal alle gebouwen met elkaar verbinden. Een ruime, polyvalente zaal komt onder de binnentuin, waar een extra amfitheater wordt gecreëerd."





2.000 leerlingen

Naast het huidige academiegebouw, waar in 2015 een bloemenwinkel werd afgebroken, wordt er een nieuwbouw gerealiseerd. "De academies worden uitgebreid met zo'n 2.600 m², goed voor voldoende lokalen voor diverse lessen muziek en woord met de nodige accommodaties en aandacht voor akoestiek, en grote, hoge ateliers voor de beeldende kunsten. Daarnaast wordt een grote polyvalente ruimte gebouwd voor voorstellingen van muziek, woord en dans."





Het bouwproject heeft een prijskaartje van ongeveer 6 miljoen euro. "Het gaat om een project voor 2.000 leerlingen en dat dus een groot deel van onze bevolking een dienst bewijst. Als alles goed verloopt kunnen we in oktober van volgend jaar de vernieuwde academie inhuldigen", klinkt het. "In de loop van juni gaan de werken van start. Om het nodige materiaal ter plaatse te krijgen en om de klasunits te installeren, wordt de Oude Godstraat volledig afgesloten op 28 en 29 mei en van 12 tot en met 15 juni. De tijdelijke klasunits worden verplaatst naar de voorzijde van de academie, in de Oude Godstraat. Door deze ingreep verandert de verkeerssituatie in deze straat, tussen de kruispunten met Bergop en Frans Coeckelbergsstraat en met Herentalsesteenweg. Omdat de klasunits een gedeelte van de rijbaan innemen geldt er vanaf 30 mei enkelrichtingsverkeer in de Oude Godstraat. Vanuit Herentalsesteenweg kan men nog richting Bergstraat rijden."





Uitwuifzone

Door deze ingrepen wijzigt de voorrangsregel op het kruispunt Frans Coeckelbergsstraat en Oude Godstraat. De vaste voorrang van rechts wordt opgeheven tijdens de duur van de werken. De Leopoldlei en Frans Coeckelbergsstraat worden voorrangswegen. "De wegversmalling in de Frans Coeckelbergsstraat wordt ook verwijderd. Dit is nodig om de doorstroming in deze straat tijdens de duur van de werken in de Oude Godstraat te garanderen. Er komt een kleine uitwuifzone in de Oude Godstraat, tussen de klasunits en café Den Hosp. Het gaat om een beperkt aantal plaatsen, waar leerlingen kunnen gebracht en opgehaald worden. Wie wil parkeren in de buurt maakt best gebruik van de parking Hof Van Riemenstraat, parking KTA of parking Kerkplein."