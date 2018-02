Werken aan twee spoorwegoverwegen 19 februari 2018

Infrabel werkt deze week aan de spoorlijn Lier-Aarschot op twee plaatsen. De overweg in de Isschotweg in Itgem is afgesloten voor verkeer van dinsdag 20 tot en met zaterdag 24 februari. Infrabel zal er railvernieuwingswerken uitvoeren. Tijdens het weekend van 24 en 25 februari worden er aan de overweg in de Lostraat verbredingswerken uitgevoerd. "Het verkeer wordt op beide plaatsen omgeleid. Om veiligheidsredenen vinden de werken 's nachts plaats. Infrabel excuseert zich al vooraf voor de mogelijke geluidshinder. "We doen er alles aan om dit tot een minimum te herleiden en danken de omwonenden alvast voor het begrip", klinkt het. (AVH)