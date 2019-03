Weggeefhoek houdt het na 8 jaar voor bekeken Antoon Verbeeck

10u49 0 Heist-Op-Den-Berg De Weggeefhoek Booischot en omstreken geeft er na acht jaar de brui aan. Bezielers Marja Van Rijswijk en Eddy De Fyn zamelden spullen in, die ze nadien weggaven op weggeefdagen, sinterklaasfeesten en kerstmarkten. “Het is allemaal te groot geworden.”

De Weggeefhoek ontstond acht jaar geleden in Peulis (Putte), onder de naam De Weggeefhoek Mechelen en omstreken. Marja, een Nederlandse, introduceerde het initiatief in onze regio toen er in Schiedam een gelijkaardige Facebookgroep werd opgericht.

“Zou dit wel werken, dachten de mensen”, vertelt Eddy. Maar De Weggeefhoek bleek aan te slaan. Ondertussen zijn online zo’n 500 mensen lid van de groep.

“Het is allemaal te groot geworden. Eigenlijk zijn we slachtoffer geworden van ons eigen succes. Er kruipt enorm veel tijd in het inzamelen van de spullen, het sorteren en het op poten zetten van de weggeefdagen en feesten. We zijn ook niet meer van de jongsten.”

Kleindochter

In het weekend van 1 en 2 juni delen Eddy en Marja voor de laatste keer spullen uit op een veldje naast hun woonst in Ter Laken Booischot.

“We hebben heel wat reacties ontvangen. Mensen vinden het jammer dat het stopt, maar gunnen ons anderzijds de rust. Jullie hebben al zoveel voor ons gedaan, het is nu tijd jullie aan jezelf denken, horen we vaak. Voor ons stopt het, maar onze kleindochter Marissa ziet het misschien nog wel zitten om ooit de draad weer op te pikken.”