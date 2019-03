Wegdek Paul Van Roosbroecklaan en Boudewijnlaan wordt volgende week hersteld Antoon Verbeeck

06 maart 2019

10u48 0

De Paul Van Roosbroecklaan en Boudewijnlaan (N15) worden volgende week onder handen genomen door het Vlaams gewest. In de Boudewijnlaan wordt een gebroken betonplaat vervangen door een nieuwe exemplaar. Enkele putten in het asfalt wegdek van de Paul Van Roosbroecklaan worden dan weer gedicht. “De werken starten volgende week maandag. De herstellingswerken in de Paul Van Roosbroecklaan, waar in het verleden al heel wat gebruikers melding maakten van de putten in het wegdek, duren waarschijnlijk tot woensdag, afhankelijk van de weersomstandigheden. De werken op de Boudewijnlaan zouden op vrijdag moeten klaar zijn”, zegt schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist). “De reden dat de werken net na het krokusvakantie starten heeft te maken met de planning van de aannemer. We hadden gevraagd om ze tijdens de vakantieperiode te doen, maar waarschijnlijk hebben ook andere gemeentebesturen dezelfde vraag gesteld.”