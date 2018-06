Wegdek Dorpsstraat (N15) wordt hersteld 20 juni 2018

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voert van maandag 25 tot en met vrijdag 29 juni een herstelling uit aan het wegdek van de Dorpsstraat (N15). De werfzone bevindt zich op de rijstrook richting Putte ter hoogte van het kruispunt met de Frekeslei. Het verkeer komende van Westmeerbeek wordt plaatselijk omgeleid. "In de Dorpsstraat is een betonplaat van het wegdek in slechte staat", zegt Jef Schoenmaekers, communicatieverantwoordelijke van AWV. "Op maandag 25 en dinsdag 26 juni worden de nodige herstellingswerken uitgevoerd. Daarna moet het nieuwe beton gedurende drie dagen uitharden. Ter hoogte van het kruispunt met de Frekeslei is de rijstrook richting Putte tot vrijdagavond 29 juni afgesloten. Het doorgaand verkeer komende van Westmeerbeek wordt omgeleid via de Kleine Steenweg, de Liersesteenweg (N10) en de Mechelbaan. Voor fietsers is er geen hinder." (AVH)