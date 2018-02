Wegdek Bergstraat krijgt kleurtje 08 februari 2018

De Heistse winkelstraat Bergstraat krijgt binnen enkele maanden een nieuw wegdek in okerkleurige asfalt. De huidige wegbedekking, in de vorm van klinkers, was op sommige plaatsen in slechte staat. "De klinkers van de rijweg worden weggenomen, de goten hersteld en de nieuwe weg zal worden aangelegd in gekleurde asfalt", zo verklaart schepen van Openbare Werken Patrick Feyaerts (Open Vld). "Deze gekleurde asfalt heeft een zachter en esthetischer uitzicht. Het nieuwe wegdek zal dezelfde kleur krijgen als de weg naar het nieuwe onthaalgebouw van Provinciaal Groendomein De Averegten." De herstellingswerken zullen plaatsvinden in april en mei. De kostprijs van de werken bedraagt 309.000 euro. De gemeente zal de schadevergoeding die het ontving van de aannemer die in het verleden de Bergstraat heeft aangelegd, zo'n 250.000 euro, herinvesteren in de herstellingswerken. (AVH)