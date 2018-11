Wandeling door Zonderschot Antoon Verbeeck

09 november 2018

De Zonderschotse KWB organiseert op zondag 9 december wederom hun jaarlijkse Falos-wandeling. Om 8 uur gaan in zaal Withof de inschrijvingen open. Dit kan tot 15 uur. Deelnemers kunnen kiezen uit vijf verschillende wandelingen in de buurt van Heist-Zonderschot. Keuze uit de afstanden 5, 9, 10, 12 en 15 kilometer. De kortste wandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. De wandelingen worden georganiseerd in samenwerking met Falos-sport+ en Den Toer van Heist. Een deelname kost je 1,50 euro. Kinderen jonger dan 12 jaar nemen gratis deel.