Wandelcoach organiseert 'walkshop' in domein De Averegten Els Dalemans

01 april 2019

16u41 0 Heist-Op-Den-Berg Geen workshop, maar een ‘walkshop’, dat is wat wandelcoach Dirk De Ryck op 4 mei organiseert in domein De Averegten in Heist-op-den-Berg. “Mijn doel is om mensen meer zelf- en lichaamsbewustzijn te laten ervaren.”

“Ik ben bij het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW) aan de slag als psychosociaal begeleider. Heel klassiek wordt hier vooral gewerkt in een therapieruimte, waar op zich natuurlijk niets mis mee is. Maar ik heb ook een grote voorliefde voor de natuur en wandelen, en ik merkte dat tijd doorbrengen in het groen een enorme meerwaarde heeft. Daarom startte ik als ‘wandelcoach’ voor mensen die zoeken naar zichzelf, kampen met een burn-out of lichte depressie... Het doel is om samen te wandelen en onderweg hun veerkracht te verhogen.”

“Tijdens een wandeling zit je niet tegenover elkaar zoals in een lokaal, maar wandel je naast elkaar. Zo krijg je heel andere gesprekken. De natuur zorgt ook voor rust, voor meer balans en creativiteit. Ik merk dat mensen anders gaan denken, makkelijker hun problemen én de nodige oplossingen zien. Wie mij contacteert als wandelcoach, is natuurlijk al op zoek naar hulp. Daarom wou ik met mijn wandelingen ook graag ‘preventief’ aan de slag gaan.”

“Op zaterdag 4 mei organiseer ik een eerste ‘Walkshop’, met als onderwerp ‘stress! Wat nu?’. Het doel is om in een groep van maximum 12 deelnemers in een ontspannen sfeer en op een aangenaam tempo te wandelen in het mooie domein De Averegten. Tijdens de walkshop nemen we regelmatig de tijd om oefeningen te doen, met de focus op aandacht, ademhaling, ontspanning... om zo het zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn van de deelnemers te vergroten. We zijn een tweetal uur onderweg, maar het gaat hier zeker niet om de kilometers die worden afgelegd.”

“Wie wil deelnemen, kan inschrijven tot 1 mei via dirk.de.ryck1@telenet.be, de walkshop vindt plaats bij minimum 6 deelnemers. Ik werk niet met een vaste prijs maar vraag een vrije bijdrage. Zo krijgt iedereen de kans om deel te nemen en bepaal je achteraf zelf hoeveel de walkshop voor jou waard was. We verzamelen op zaterdag 4 mei om 10 uur aan het onthaalgebouw van ‘De Averegten’.”

Meer info: www.sameneruit.be.