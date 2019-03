Vrouwen die in landbouwsector werken, krijgen antwoord op al hun vragen in nieuwe infogids Voorstelling in ijshoeve De Witte Lelie, waar vrouwen baas zijn Antoon Verbeeck

18 maart 2019

13u41 0 Heist-Op-Den-Berg Vrouwen boven bij desserten- en ijshoeve De Witte Lelie in Wiekevorst. Oma Roza (80) stond mee aan de wieg van het bedrijf, mama Ingrid (53) is zaakvoerster en dochter Loes (27) is zelfstandig helper. Niet verwonderlijk dus dat minister Koen Van den Heuvel er maandagochtend de allereerste infogids voor ondernemende vrouwen in de land- en tuinbouw kwam voorstellen.

“Wij zijn een melkveebedrijf dat een deel van de melk zelf verwerkt tot yoghurt, platte kaas, ijs en verschillende desserten. Mijn grootmoeder heeft het opgestart in de jaren 80, toen het melkquotum, een limiet op de productie van koemelk, werd geïntroduceerd. Zij ging met de overschot van de melk aan de slag en maakte er boter en rijstpap van. Die werd dan aan huis verkocht”, vertelt Loes van Houdt (27).

“Mijn ouders hebben later het bedrijf overgenomen. Mijn moeder begon zich dan te verdiepen in het maken van dessertjes en heeft een cursus zuivelverwerking gevolgd.”

Laborante

Loes zelf stapte een vijftal jaar geleden in het bedrijf. “In het laatste jaar van het middelbaar mocht ik met de feestdagen mee dessertjes maken. Mijn moeder kreeg toen te maken met kanker en lag in die periode in het ziekenhuis, maar de desserts moesten wel gemaakt worden. We hebben dat toen met heel de familie gedaan. Ik had de smaak te pakken, maar omdat mijn ouders graag hadden dat ik iets ging studeren, heb ik eerst een diploma als laborante behaald. Ik heb een tijdje als laborante gewerkt. Vijf jaar geleden heb ik mijn hart gevolgd en ben ik mee in het bedrijf gestapt.”

20.000 vrouwen

Uit cijfers van 2015 blijkt dat bij de ongeveer 37.000 Vlaamse boerderijen in totaal meer dan 20.000 vrouwen werken. Maar bij slechts 11 procent van de professionele landbouwbedrijven staat een vrouw aan het hoofd.

Het landelijk Infopunt voor vrouwen (Liv) behandelde sinds haar oprichting in 2016 meer dan 550 dossiers over de ondernemende vrouw in land- en tuinbouw. Een infogids moet die vrouwen nu helepn.

“Welk huwelijksvermogensstelsel kies je en wat zijn de gevolgen wanneer het tot een echtscheiding komt? Wie zal deeltijds buitenshuis werken wanneer het bedrijfsinkomen ontoereikend is en wat betekent dat voor de pensioenopbouw? Het boek brengt heldere antwoorden. Vrouwen zijn niet alleen spilfiguren in hun bedrijf, vaak ook moeder én een verbindingsfiguur. Deze infogids informeert en inspireert hen”, aldus voorzitster van KVLV Nik Van Gool.

Ambassadeurs

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koen Van den Heuvel (CD&V) kwam in De Witte Lelie het belang van vrouwelijke ondernemers benadrukken.

“Ze zijn een motor van innovatie, brengen landbouwers en consumenten dichter bij elkaar en treden op als ambassadeurs van de sector”, aldus Van den Heuvel.

De infogids ‘Leven en ondernemen’ werd opgemaakt op basis van getuigenissen van vrouwen die actief zijn in de land- en tuinbouwwereld en is verkrijgbaar via de webshop van KVLV.