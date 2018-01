Vrouw (83) verdrinkt in vijver 02u31 0

Een vrouw (83) uit Heist-op-den-Berg is gisteravond dood aangetroffen in een vijver aan haar woning. Hulpdiensten werden door familie op de hoogte gebracht. Er was al een tijdje geen contact meer geweest met het slachtoffer. Politie ging poolshoogte nemen. In de woning werd ze niet onmiddellijk aangetroffen. Nadat er in de buurt werd gezocht, werd het lichaam van de vrouw aangetroffen in een vijver. Dokters konden enkel haar overlijden vaststellen. Volgens het parket gaat het om een spijtig ongeluk. (TVDZM)