Vrijwilligers genieten van ontbijt 16 maart 2018

De gemeente trakteerde haar vrijwilligers op een uitgebreid ontbijt in CC Zwaneberg. Een 300-tal vrijwilligers, die zich onder andere inzetten in het cursuscentrum, de Minder Mobielen Centrale, de jeugddienst en de bibliotheek, waren aanwezig.





"Dit is een uiting van onze appreciatie voor het mooie werk dat ze leveren", aldus schepen van Vrijwilligers Eric Verbist (CD&V).





(AVH)