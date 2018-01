Vrijwilliger voetbalclub stak geld van tickets in eigen zak 23 januari 2018

02u42 0 Heist-Op-Den-Berg Aan een carrière van bijna vijftig jaar als vrijwilliger bij voetbalclub KSK Heist is abrupt een einde gekomen. Het ontslag van de vrijwilliger kwam er toen bleek dat de man een deel van de inkomsten uit toegangstickets in zijn eigen zak stak. Het parket vroeg een opschorting, de voetbalclub eiste een schadevergoeding van 6.356 euro.

De vrijwilliger zou hebben gesjoemeld bij drie voetbalwedstrijden. Hij zou geld op zak hebben gestoken van wedstrijden tegen Antwerp, KFCO Beerschot-Wilrijk en Lierse. KSK Heist speelde toen in de tweede klasse (nu 1B, red.).





De bal ging aan het rollen nadat er bij de club een vermoeden van oplichting gerezen was. De tickets zijn aangepast en toen bleek dat de zeventiger oude tickets bijhield om die tijdens die drie bewuste matchen te vervalsen en te verkopen. Het zou gaan om 24 tickets per match, voor in totaal 240 euro.





De voetbalclub veronderstelde dat de man wel vaker had toegeslagen. KSK Heist berekende de schade op vijfhonderd tickets en een buit van 5.000 euro. "Oplichting, vervalsing en misbruik van vertrouwen", oordeelde het parket. Bovendien wordt de beklaagde beticht van de diefstal van 116 euro, een bedrag dat bestemd was voor scheidsrechters.





Behalve die 116 euro heeft de verdachte alles toegegeven. "Ik vroeg wat meer voor in het geval ik de scheidsrechters meer moest uitbetalen dan was uitgerekend. Ik heb het geld niet wekelijks teruggestort, maar ik heb nooit de intentie gehad het geld achter te houden", zei de man op de rechtbankzitting.





Lege weekends

Zowel de aanklager als de raadsman van de beklaagde vroegen de opschorting. "Mijn cliënt is door zijn ontslag al genoeg gestraft", zei meester Frédéric Thiebaut. "Die club was zijn leven en nu mag hij er niet meer binnen. Sindsdien is de invulling van zijn weekends leeg."





Naar verluidt speelde vooral mee dat de beklaagde en zijn vrouw nooit eens een gratis ticket kregen voor een uitwedstrijd. "Dat nieuwe sponsors of vrienden van vrienden dat wel kregen, stàk", besloot de strafpleiter. "Zeker als je weet dat als Heist thuis speelde, ze tijdens weekends vijftien uur per dag werkten in ruil voor twee drankbonnetjes."





Vonnis op 19 februari. (TVDZM)