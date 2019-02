Vrijspraak voor twintiger die meisje zou hebben uitgescholden op sociale media TVDZM

19 februari 2019

14u00 0

Een 24-jarige man uit Mechelen stond vorige maand terecht voor cybermocking. Volgens het parket maakte de twintiger een vals profiel aan op sociale media, deed zich zelf voor als minderjarige en wou afspreken met het slachtoffer met het oog om zedenfeiten te plegen. “Bewijs daarvan is een bericht dat werd teruggevonden waaruit bleek dat hij haar ‘fuckbuddy’ wou worden”, zei de openbaar aanklager. Gedurende een week lang kreeg een veertienjarig meisje uit Heist-op-den-Berg verschillende berichten via het chatprogramma Messenger van Facebook. “Gaande van snotaap tot hoer en slet”, klonk het nog op zitting. Nadat de vader van de tiener de berichten had onderschept, stapten ze naar de politie en werd klacht ingediend. De jongeman ontkende alle betrokkenheid. Hij riskeerde tien maanden cel. Alleen bleef de 24-jarige alles ontkennen. Volgens hem was zijn Facebook gehackt. De man vroeg en kreeg uiteindelijk de vrijspraak.