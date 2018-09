Vrije Basisschool 'stapt' het nieuwe schooljaar in ANTOON VERBEECK

03 september 2018

Onder het motto 'Stap je mee het schooljaar in' stond de eerste schooldag van de Vrije Basisschool in Heist-Goor in het teken van voeten en schoenen. De leerlingen deden tal van activiteiten, waaronder met hun voeten een tekening maken, een race op hoge hakken en een tekening maken van hun voetafdruk. In de turnzaal van de school kregen ze een hindernissenparcours voorgeschoteld.