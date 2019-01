Voor het eerst vrouw als voorzitter van Vlaams Belang Heist Gemeenteraadslid Tamara Ceuppens zal de afdeling leiden

Antoon Verbeeck

15 januari 2019

09u07 0

Vlaams Belang Heist-op-den-Berg heeft met Tamara Ceuppens een nieuwe voorzitter. Ceuppens, één van de vier gemeenteraadsleden van de oppositiepartij, is de eerste vrouwelijke voorzitter van de Heistse afdeling van Vlaams Belang. “Net als in vele gemeenten heeft het Vlaams Belang Heist-op-den-Berg ervoor gekozen om na de gemeenteraadsverkiezingen tevens een bestuursvernieuwing van onze plaatselijke afdeling door te voeren. Luc Van Den Bulck heeft de fakkel doorgegeven aan Tamara Ceuppens waardoor zij de eerste vrouwelijke voorzitter wordt van onze partij in Heist-op-den-Berg. Luc Van Den Bulck zal de functie opnemen van ondervoorzitter en zo zijn volledige steun geven aan Tamara Ceuppens. Frans Poortmans wordt de nieuwe fractievoorzitter in de gemeenteraad”, deelt de partij mee.