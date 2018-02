Vlaamse Kermis stopt in jubileumjaar 24 februari 2018

02u26 0 Heist-Op-Den-Berg De jaarlijkse Vlaamse Kermis in Zonderschot stopt ermee, en dat in wat een jubileumjaar zou worden. De concurrentie van andere evenementen en het organisatiecomité dat naast de Vlaamse Kermis ook zijn handen vol heeft met andere activiteiten in de parochie liggen aan de basis van de stopzetting.

De Vlaamse Kermis is al 69 jaar een begrip in de parochie Zonderschot. De speelplaats van de lokale basisschool De Zonne wordt omgevormd tot een kermisterrein met een grote tent voor optredens en activiteiten, en in het aangrenzende parochiecentrum Withof worden er drie dagen lang lekkernijen geserveerd. Aan deze traditie komt nu een einde. Een 70ste editie van de Vlaamse Kermis komt er niet.





Concurrentie

"Begin augustus zijn er een zevental andere evenementen in de Heistse regio, denk maar aan de Vorsfeesten in Heist-Goor, de Wiekevorstse Straatjeskermis, Heist Bruist en het oldtimertreffen in het industriepark. We krijgen de mensen niet meer warm om naar 't Zonderschot te komen en kunnen niet opboksen tegen al die concurrenten", legt Jo Heremans van het organisatiecomité uit.





"Daarnaast zijn de mensen die in het organisatiecomité van de Vlaamse Kermis zitten, ook actief in de organisatie van andere activiteiten in Zonderschot, zoals de winterbar, het bouwcomité van Chiro Zonderschot en het groot scherm tijdens het wereldkampioenschap voetbal. Het is niet altijd makkelijk om je voor al die activiteiten in te zetten. Als we een helpende hand nodig hadden tijdens de kermis, vonden we die wel. Alleen zijn er nog maar weinig mensen die de kar echt willen trekken." Hoewel dit het einde betekent van een jarenlange Zonderschotse traditie, betekent dit niet dat het een saaie boel zal worden. "De nieuwe winterbar viel in de smaak en er komt dit jaar opnieuw een groot scherm dat de WK-wedstrijden zal uitzenden", zegt Heremans. "Als er een nieuwe groep organisatoren zich aanmeldt, gaan wij deze mensen natuurlijk niks in de weg leggen om de Vlaamse Kermis nieuw leven in te blazen. Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat de Vlaamse Kermis de geschiedenisboeken in." (AVH)